Otomobilin çarptığı işçi öldü
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Şanlıurfa'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan işçiye otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:22 Kaynak: İHA
'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan işçiye otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Akçakale
kara yolunun Uğurlu
Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İ.Y.'nin kullandığı 63 BGU 671 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Elalmış'a (24) çarptı. Ağır yaralanan Elalmış, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İstanbul
'da bir fabrikada işçi olarak çalışan Elalmış'ın izin alarak memleketi Şanlıurfa'ya geldiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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