Otomobilin Çarptığı İşçi Öldü, Sürücü Kaçtı

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TKP Dikkat Çeken Güngören Adayını Bu Sözlerle Tanıttı: Türbanlıdır, Kadındır ve Komünisttir

Tarihler Belli Oldu! Erdoğan ve Bahçeli 3 Kentte Ortak Miting Yapacak