Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı İşçi Öldü, Sürücü Kaçtı

Otomobilin Çarptığı İşçi Öldü, Sürücü Kaçtı

27 dakika önce

NİĞDE'de, yoldaki uyarı levhalarını toplarken, otomobilin çarptığı Karayolları işçisi Fahrettin Gültepe (57), yaşamını yitirdi.

Otomobilin Çarptığı İşçi Öldü, Sürücü Kaçtı, System.String[]
NİĞDE'de, yoldaki uyarı levhalarını toplarken, otomobilin çarptığı Karayolları işçisi Fahrettin Gültepe (57), yaşamını yitirdi. Kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Niğde- Adana yolunda meydana geldi. Karayolları'nda işçi olarak çalışan Fahrettin Gültepe'ye, yoldaki uyarı levhalarını toplarken, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Fahrettin Gültepe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaçan otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

- Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:43 Kaynak: DHA

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