Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı

Otomobilin Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı

57 dakika önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Özbek (71), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Otomobilin Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı, System.String[]
ADANA'nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Özbek (71), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpan otomobil sürücüsü, kazanın ardından kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Hasan Sehlikoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Özbek'e, sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen otomobil, çarpıp, kaçtı. Kazada ağır yaralanan Özbek, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Özbek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 10:27 Kaynak: DHA

Hanife, Kozan, Adana, Güncel
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