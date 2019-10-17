Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı
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Otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı

36 dakika önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobili çarptığı Döne Peker (62), ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı, System.String[]

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobili çarptığı Döne Peker (62), ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kula Jandarma Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kula'dan Uşak yönüne giden Esina Düzgün (34) yönetimindeki 06 BOR 376 plakalı otomobil, kontrolsüz olarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı ileri sürülen Döne Peker'e çarptı. Yaralanan Peker, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Peker, ilk müdahalesinin ardından da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Otomobil sürücüsü Esina Düzgün, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Devlet Hastanesi, Jandarma, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:43 Kaynak: DHA
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