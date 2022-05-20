Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

20.05.2022 15:40

Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı Malatya'da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı 54 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

MALATYA - Malatya'da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı 54 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, N.Y. idaresindeki 06 BIZ 596 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 54 yaşındaki E.K .'ya çarptı. Kazada E.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı - Son Dakika


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