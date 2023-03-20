Otomobilin çarptığı kadın işte böyle uçtu! Kazaya ait görüntüler kamerada - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı kadın işte böyle uçtu! Kazaya ait görüntüler kamerada

20.03.2023 15:23

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı kadın, çarpmanın etkisiyle havaya fırladı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Saat 10.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak üzerinde meydana gelen olayda sokak üzerinde seyreden Muhammet Kurt(30) yönetimindeki 26 AEH 115 plakalı otomobil, sokak üzerinden bir anda karşıya geçmeye çalışan Ebru Şentürk'e (41) çarptı. Kaza sonucu yaralanan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Otomobilin çarptığı kadın böyle havalandı

KAZA ANI KAMERADA

Yaralı kadın olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin kameralarına saniye saniye yansırken, polis kazayla alakalı soruşturma başlattı.

İşte olay yerinden kareler;

Otomobilin çarptığı kadın böyle havalandı
Otomobilin çarptığı kadın böyle havalandı
Kaynak: İHA
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İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı kadın işte böyle uçtu! Kazaya ait görüntüler kamerada - Son Dakika


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