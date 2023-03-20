Saat 10.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak üzerinde meydana gelen olayda sokak üzerinde seyreden Muhammet Kurt(30) yönetimindeki 26 AEH 115 plakalı otomobil, sokak üzerinden bir anda karşıya geçmeye çalışan Ebru Şentürk'e (41) çarptı. Kaza sonucu yaralanan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
Yaralı kadın olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin kameralarına saniye saniye yansırken, polis kazayla alakalı soruşturma başlattı.
İşte olay yerinden kareler;
Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobilin çarptığı kadın işte böyle uçtu! Kazaya ait görüntüler kamerada - Son Dakika