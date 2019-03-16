Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

50 dakika önce

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
Bartın'da meydana gelen trafik kazasında karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Bartın- Amasra Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.Y. isimli şahsın kullandığı 34 RR 6558 plakalı otomobil, Karaçay mevkiine geldiği sırada karşıya geçmeye çalışan 36 yaşındaki Fatma Taflan'a çarptı. Kazada yaralanan genç kadın, 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Taflan'ın çalıştığı işyerinden mesaisinin bitmesi nedeniyle eve gitmek için yolda olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü M.Y. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:27 Kaynak: İHA

Taflan, Bartın, 3. Sayfa
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