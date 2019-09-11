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Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

1 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.


Kaza, Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz plakası öğrenilemeyen Mehmet Ali Ç. idaresinde otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Akbulut'a çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan kadını alarak Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Akbulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - ORDU

Altınordu, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:50 Kaynak: İHA
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