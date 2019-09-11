Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.



Kaza, Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz plakası öğrenilemeyen Mehmet Ali Ç. idaresinde otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Akbulut'a çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan kadını alarak Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Akbulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - ORDU