Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobilin çarptığı 66 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobilin çarptığı 66 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 CRL 68 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun Şirinkuyu Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanım Açık'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Açık, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu öğrenen Açık'ın yakınları hastane önüne geldi.

Teslim olan ve gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:54 Kaynak: AA
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