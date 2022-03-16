Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

16.03.2022 08:34
Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre geri manevra sırasında Huriye Yıldırım'a (65) çarptı. Durumu fark edip otomobili durduran sürücü, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Huriye Yıldırım, hastaneye kaldırıldı. Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, sürücüyü gözaltına aldı. - MERSİN

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Otomobil, Mersin, Tarsus, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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