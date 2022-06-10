Kaza, saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Kışla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden tarlasına çalışmaya gittiği öğrenilen 68 yaşındaki Duriye Çetin'e yolun karşısına geçtiği sırada M.K. (73) yönetimindeki 35 SBF 70 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan yaşlı kadın, ambulansla kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.K., jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Başyayla, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.