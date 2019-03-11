Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Kadın, Kucağındaki Çocukla Metrelerce Yükseğe Fırladı

Otomobilin Çarptığı Kadın, Kucağındaki Çocukla Metrelerce Yükseğe Fırladı

22 dakika önce

Van, Bitlis ve Muş'ta meydana gelen 4 trafik kazası kameralara yansıdı.

Otomobilin Çarptığı Kadın, Kucağındaki Çocukla Metrelerce Yükseğe Fırladı, System.String[]
Van, Bitlis ve Muş'ta meydana gelen 4 trafik kazası kameralara yansıdı. Muş'taki kazada otomobil çarptığı bir kadın kucağındaki çocuğuyla metrelerce yükseğe fırladı.

Edinilen bilgiye göre, Muş'ta bir kadın 4 çocuğu ile yolun kenarında ilerlediği sıra 2 otomobilin çarpması sonucu kazaya karışan otomobilin biri kadına ve çocuklara çarptı. Çarpma ile birlikte kadın ve kucağındaki çocuk metrelerce fırlayıp kaldırıma düştü. Kaza sonrası kadın ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

Bir başka kaza ise Van'da meydana geldi. Her iki sürücünün de kavşağa hızlı girmesi sonucu 2 otomobilin çarpmasıyla maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Son 2 kaza ise Bitlis'te yaşandı. Birinci kazada kavşağa kontrolsüz giren otomobile ana yoldan ilerleyen tır çarptı. Diğer kaza ise sürücülerin dikkatsizliğinden dolayı 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Kazalar güvenlik kameralarına yansıdı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:10 Kaynak: İHA

Bitlis, Van, Muş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Menemen'de CHP'li Başkan Adayının Eşi ile Kadın Kolları Başkanına Sopalı Saldırı Başkent'te Spor Salonununda Fuhuş Yapanlara Baskın: 6'sı Kadın 13 Kişiye Gözaltı

Dilenci Kadın Yakayı Ele Verince Arkadaşını İhbar Etti "Parazit Kadın" Yorumuyla Tepki Çeken Cem Özer, Canlı Yayında Kendisini Savundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 11:32:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Kadın, Kucağındaki Çocukla Metrelerce Yükseğe Fırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]