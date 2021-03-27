Otomobilin çarptığı kadın metrelerce fırladı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı kadın metrelerce fırladı

27.03.2021 18:25
Otomobilin çarptığı kadın metrelerce fırladı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Kadının çarpmanın şiddetiyle metrelerce fırladığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sularında ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Ö.'ye (61), İdris Nebi Z. idaresindeki 67 ABE 616 plakalı Renault marka otomobil çarptı. Özen, çarpmanın şiddetiyle yere düştü. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yolda bir süre acılar içerisinde bekleyen yaralı Hanife Ö., sağlık ekiplerinin gelmesi ile ilk müdahale yapıldı. Sedye ile ambulansa alınan Hanife Ö. ambulans ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kadına otomobilin çarpma anı, taksi durağının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yaya geçidinden geçmekte olan kadın, otomobilin kendisine çarpması sonrası metrelerce fırladığı görülüyor. - ZONGULDAK

Otomobilin çarptığı kadın metrelerce fırladı
Otomobilin çarptığı kadın metrelerce fırladı
Otomobilin çarptığı kadın metrelerce fırladı
Otomobilin çarptığı kadın metrelerce fırladı
Otomobilin çarptığı kadın metrelerce fırladı
Otomobilin çarptığı kadın metrelerce fırladı
Otomobilin çarptığı kadın metrelerce fırladı

Atatürk Bulvarı, Zonguldak, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı kadın metrelerce fırladı - Son Dakika


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