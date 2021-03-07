Otomobilin çarptığı kadın, metrelerce havada savruldu - Son Dakika

Otomobilin çarptığı kadın, metrelerce havada savruldu

07.03.2021 18:12

Otomobilin çarptığı kadın, metrelerce havada savrulduANKARA'da, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

Otomobilin çarptığı kadın, metrelerce havada savruldu

ANKARA'da, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce havada savrulan kadın yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, geçen cuma günü öğle saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Orhan Kemal Caddesi'ndeki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen ve ismi henüz öğrenilemeyen kadına otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havada metrelerce savrulan kadın, kanlar içinde yerde kaldı. Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kaza anını gören Cihan Akın, "Bir fren sesi duyduk, kafamızı çevirdiğimizde kadının 2 metre civarında havaya uçtuğunu gördük. Hemen kadının yanına gittik. O sırada ambulans geldi ve ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye götürdüler. Bu yolda sürekli kaza oluyor. Tam yaya geçidinde kadına çarptı. Kadın o anda ayağa kalktı ama durumu kötüydü" dedi.

Otomobilin çarptığı kadın, metrelerce havada savruldu
Otomobilin çarptığı kadın, metrelerce havada savruldu
Otomobilin çarptığı kadın, metrelerce havada savruldu
Otomobilin çarptığı kadın, metrelerce havada savruldu

Otomobil, Altındağ, Cuma, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı kadın, metrelerce havada savruldu - Son Dakika


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