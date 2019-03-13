Otomobilin Çarptığı Kadın, Öldü
1 saat önce
ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı Sevgi Meydan (36), hayatını kaybetti.
ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı Sevgi Meydan (36), hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece saatlerinde Ardanuç ilçesinde meydana geldi. Y.T. yönetimindeki 08 AC 313 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Sevgi Meydan'a çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sevgi Meydan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Meydan'ın cenazesi morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü Y.T. gözaltına alındı.
- Artvin
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:10 Kaynak: DHA
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