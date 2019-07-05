Otomobilin çarptığı kadın öldü
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mecbure Tağ (57) hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:24 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mecbure Tağ (57) hayatını kaybetti.
Kaza, Bursa- Ankara
karayolu üzerinde Mesudiye
Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Cuma pazarına gitmek için karayolunun karşısına geçmeye çalışan Mecbure Tağ'a, Bursa'ya giden Suriye
uyruklu Abdurrahman Kaliyye (25) yönetimindeki 16 MA 0917 plakalı otomobil çarptı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen Tağ, olay yerinde can verdi. Sürücü Kaliyye, polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Bursa
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