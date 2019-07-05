Otomobilin çarptığı kadın öldü - BURSA
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:06 Kaynak: AA
'nın İnegöl
ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Bursa- Ankara
kara yolunda bir akaryakıt istasyonunun önünde karşıya geçmeye çalışan Mecbure Tağ'a, Abdurrahman K. idaresindeki 16 MA 0917 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak olay yerinde yaşamını yitiren kadının cesedi, İnegöl Devlet Hastanesi
morguna gönderildi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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