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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ, KAÇAN ŞÜPHELİLERİ GÜVENLİK KAMERASI YAKALATTI - Son Dakika

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ, KAÇAN ŞÜPHELİLERİ GÜVENLİK KAMERASI YAKALATTI

10.12.2021 19:50

ESKİŞEHİR'de otomobilin çarparak ağır yaraladığı 1 çocuk annesi Rüveyda Çapa Halaç (31) tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de otomobilin çarparak ağır yaraladığı 1 çocuk annesi Rüveyda Çapa Halaç (31) tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Kazadan sonra kaçan otomobilin sürücüsü Mustafa Doğukan D. (21) ve yanındaki arkadaşı Mehmet Ü. (20) güvenlik kameralarından tespit edilerek gözaltına alındı. Şüphelilerin genç kadına çarptıkları otomobil ise bir evin kapalı barajında bulundu.

Kaza, 7 Aralık'ta Tepebaşı ilçesi Karagözler Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyüş yapmak için evinden çıkan Rüveyda Çapa Halaç'a, Ziraat Caddesi'nde bir otomobil çarparak kaçtı. Kazayı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan Halaç, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede 2 gün yoğun bakımda kalan Halaç, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Halaç, Karabayır Camii'ndeki cenaze namazının ardından yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

OTOMOBİL PARÇALARI VE GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİLER

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kazanın ardından soruşturma başlattı. Kurulan özel ekip, Karagözler Mahallesi Ziraat Caddesi'nde mobese ve güvenlik kameralarını ile olay yerinde bulunan otomobil parçalarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmaların ardından Rüveyda Çapa Halaç'a çarparak kaçan 26 BY 269 plakalı otomobil Sazova Mahallesi'ndeki bir evin kapalı garajında bulundu. Aracı kullandığı belirlenen Mustafa Doğukan D. ile yanındaki arkadaşı Mehmet Ü. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ, KAÇAN ŞÜPHELİLERİ GÜVENLİK KAMERASI YAKALATTI
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ, KAÇAN ŞÜPHELİLERİ GÜVENLİK KAMERASI YAKALATTI
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ, KAÇAN ŞÜPHELİLERİ GÜVENLİK KAMERASI YAKALATTI
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ, KAÇAN ŞÜPHELİLERİ GÜVENLİK KAMERASI YAKALATTI

Otomobil, Doğukan, Aralık, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ, KAÇAN ŞÜPHELİLERİ GÜVENLİK KAMERASI YAKALATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ, KAÇAN ŞÜPHELİLERİ GÜVENLİK KAMERASI YAKALATTI - Son Dakika
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