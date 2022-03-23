Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı - Son Dakika
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Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

23.03.2022 16:01

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptıELAZIĞ Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

ELAZIĞ Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Yaralan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinin olmadığı noktada yolun karşısına geçmeye çalışan N.K.'ya, 23 ACA 291 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı
Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı
Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı
Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı
Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı - Son Dakika
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