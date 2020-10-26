Otomobilin çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada - Son Dakika

Bursa'da geri manevra yapan otomobilin çarptığı Hacer Bankant (68), hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, sabah saatlerinde Mudanya ilçesi Eğitim Mahallesi İstiklal Caddesi 'nde meydana geldi. Yekta Akkurt yönetimindeki 34 FZ 9141 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçen Hacer Bankant'a çarptı. Otomobilin altında kalan kadın, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bankant, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ancak kadın, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Akkurt'u gözaltına aldı.KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, Hacer Bankant'ın yolun karşısına geçmek için yürüdüğü, geri manevra yapan otomobilin kadına çarptığı ve otomobilin altında kalan kadının bir süre sürüklendiği anlar yer aldı.