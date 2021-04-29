Otomobilin çarptığı kadının yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Burak Salim (27) yönetimindeki 16 KRF 83 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan İsmigül Bilican'a (44) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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