Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı kaldırımda yürüyen hamile kadın yaralandı
Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı kaldırımda yürüyen hamile kadın yaralandı

Otomobilin çarptığı kaldırımda yürüyen hamile kadın yaralandı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen hamile kadına çarptı.

Otomobilin çarptığı kaldırımda yürüyen hamile kadın yaralandı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen hamile kadına çarptı. Yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınırken, kadın sürücü ise gözyaşlarına boğuldu.

Kaza Süleymaniye Mahallesi, Yeşil Bursa caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Suat Yılmazsoy (50) yönetimindeki 16 CEV 30 plakalı otomobil, sokağa dönmekte olan Betül Öztürk (30) yönetimindeki 16 J 8052 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkıp, yürümekte olan Suriye uyruklu Uteyfe Uysi'ye (33) çarptı.

Yaralanan 3 aylık hamile kadın, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.


İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Tuba Ünsal'dan balkonda göğüs dekolteli poz
Karaciğerini verdiği 12 yıllık eşi tarafından aldatılan genç kadın karaciğerini geri istedi Son Dakika: Trump, Türkiye'ye küstah tehdidini yineledi: Kurallara uymazsanız, yaptırım uygularım Teröristlerden Türk gazetecilere canlı yayında keskin nişancı saldırısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:52:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı kaldırımda yürüyen hamile kadın yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]