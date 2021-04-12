Otomobilin çarptığı kamyonet takla atıp alev aldı: 1'i ağır, 2 yaralı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı kamyonet takla atıp alev aldı: 1'i ağır, 2 yaralı

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, otoyolda seyir halindeki bir otomobil, aynı yönde ilerleyen kamyonete arkadan çarptı. Bariyere çarpıp, takla atan kamyonetin alev alması sonucu küle döndüğü kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Balçova yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Serhat K. (23) idaresindeki 35 AZR 56 plakalı otomobil, Narlıdere yönünden Balçova istikametine seyir halinde olduğu sırada, aynı yönde ilerleyen Ömer Ç. (27) yönetimindeki 35 AUR 477 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ömer Ç. idaresindeki kamyonet kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı daha sonra da takla attı. Kaza sırasında, kamyonet sürücüsü Ömer Ç. araçtan fırlayarak yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Ömer Ç. ve hafif yaralandığı öğrenilen Serhat K. 'ya müdahalede bulundu. Ayrıca, çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan kamyonete ise itfaiye ekipleri müdahalede etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, yaralılar ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi' ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Ömer Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, İzmir Çevreyolu Balçova istikametinde trafik akışı kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlandı.