Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı karaca kurtarılamadı
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Otomobilin çarptığı karaca kurtarılamadı

13 dakika önce

Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca telef oldu.

Otomobilin çarptığı karaca kurtarılamadı, System.String[]

Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca telef oldu.


Alınan bilgiye göre, otomobiliyle Karabük'ten Eflani ilçesine giden E.B, aniden yola çıkan karacaya çarptı.


Doktor olan ve karacaya ilk müdahaleyi yapan sürücü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.


Hareket edemeyen karaca, ekipler tarafından alınarak Safranbolu ilçesindeki bir veteriner kliniğine götürüldü.


İnceleme sonucu yaklaşık 1 yaşlarındaki karacanın, araç çarpmasına bağlı 3 ayağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edildi.


Tedaviye alınan karaca, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karabük, Eflani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:38 Kaynak: AA
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