Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı karaca öldü
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Otomobilin çarptığı karaca öldü

1 saat önce

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde otomobilin çarptığı karaca, kaldırıldığı veteriner kliniğinde müdahaleye rağmen öldü.

Otomobilin çarptığı karaca öldü, System.String[]

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde otomobilin çarptığı karaca, kaldırıldığı veteriner kliniğinde müdahaleye rağmen öldü.

Karabük'ten Eflani ilçesine giden E.B. yönetimindeki otomobil, yola fırlayan karacaya çarptı. E.B., Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne durumu bildirdi. Gelen ekipler, yaralı karacayı Safranbolu'daki veteriner kliniğine götürdü. Karacanın yapılan kontrollerinde 3 ayağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edildi. Tedaviye alınan karaca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karabük, Eflani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:40 Kaynak: DHA
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