Otomobilin çarptığı kardeşler, Yaren ve Eren yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika

KARDEŞLER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı ve kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitiren Yaren (15) ile Eren Altun (14) kardeşlerin cenazeleri, otopsinin ardından Gözcüler Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene çok sayıda kişi katıldı. Törende, çocukların babası Arsuz Belediyesi AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Altun uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından kardeşler yan yana toprağa verildi. Çocukların annesi Sezin Altun da mezarların başında ağıtlar yaktı.Öte yandan, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.