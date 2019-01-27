Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Kedi İçin Polis, Zabıta ve İtfaiye Seferber Oldu

Otomobilin Çarptığı Kedi İçin Polis, Zabıta ve İtfaiye Seferber Oldu

1 saat önce

ERZURUM'da, polis, zabıta ve itfaiye ekipleri ile hayvan rehabilitasyon merkezi görevlileri, otomobilin altında kalması sonucu ayağı kırılan sokak kedisi için seferber oldu.

Otomobilin Çarptığı Kedi İçin Polis, Zabıta ve İtfaiye Seferber Oldu, System.String[]
ERZURUM'da, polis, zabıta ve itfaiye ekipleri ile hayvan rehabilitasyon merkezi görevlileri, otomobilin altında kalması sonucu ayağı kırılan sokak kedisi için seferber oldu.

? Merkez Yakutiye ilçesindeki Polisevi önünden yolun karşısına geçmeye çalışan sokak kedisine otomobil çarptı. Kazada ayağı kırılan kedi, aksayarak Polisevi'nin duvarına kadar gitti. Bir süre burada acılar içinde bekleyen kedi, yoldan geçenlerden korkup bir otomobilin altına saklandı. Kediyi fark eden bir trafik polisi, telsizle merkezi uyararak Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi. Bakım evi yetkililerinin uyarısı üzerine de kedinin güvenliğini sağlamak için bulunduğu yere zabıta ekipleri yönlendirildi. Gelen bakım evi yetkililerinin yakalamak istediği kedi, kaçıp bir otomobilin kaportasının içine girdi.

Otomobilin sürücüsü yapılan tüm aramalara rağmen bölgede bulunamayınca aracın plakası haber merkezine bildirildi. Polis memuru olan araç sahibinin evinde istirahatlı olduğu öğrenildi. Cep telefonu ile ulaşılan polis, kısa sürede olay yerine geldi. Bu sırada itfaiye ekipleri de çağırıldı. Aracın kaputunun açılması ile kedi yine kaçma girişiminde bulundu, ancak bu kez yakalanarak kafese konuldu.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yakalanan kedi, tedavi edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Sokak kedisi için polis, zabıta, itfaiye erleri ve rehabilitasyon merkezi görevlilerinin verdiği mücadeleye tanık olan hayvanseverler ekiptekilere teşekkür etti.

- Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:20 Kaynak: DHA

İtfaiye, Zabıta, Polis, 3. Sayfa
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