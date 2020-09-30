Otomobilin çarptığı kedinin kalça kemiği kırıldı - Son Dakika

ERZURUM Atatürk Üniversitesi kampüsünde otomobilin çarpması sonucu kalça kemiği kırılan sokak kedisi, hayvan hastanesinde tedaviye alındı.

Atatürk Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) önündeki kavşakta, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil sokak kedisine çarptı. Durumu fark eden KYK güvenlik görevlisi Ahmet Şimşek, ağır yaralanan kediyi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Latif Emrah Yılmaz ve görevliler sokak kedisini muayene etti. Röntgen filmleri çekilen kedinin kalça kemiğinin kırık olduğu belirlendi. Kan değerlerini belirlemek için kan örnekleri alınan kedi, hastanede tedaviye alındı.

45 GÜN GÖZLEM ALTINDA KALACAKKedinin kalçasının kırık olduğunu belirten Doç. Dr. Latif Emrah Yanmaz, "Kalça kırığıyla ilgili tıp iki şey söylüyor. Birincisi ameliyat, biz de bundan yanayız. İkincisi ise hastanın kan değerleri normal değilse 45 gün boyunca dar bir alanda tutulması. Yani insanlardaki gibi yatak istirahati gerektiği belirtiliyor. Kediden aldığımız kanları laboratuvarda inceledikten sonra değerlerini belirleyip ona göre ameliyat mı yoksa 45 gün dar bir alanda mı tutulacak karar vereceğiz" dedi.

Sokak kedisine sahip çıkan Ahmet Şimşek, "Otomobilin çarptığı kediyi hastaneye götürdük, ilk müdahalesi yapıldı. Kalçasında kırık tespit edildi. Tedavisi için bazı masraflar var, bu konuda destek bekliyoruz" diye konuştu.