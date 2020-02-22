Otomobilin çarptığı kediye baba ve oğlu sahip çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı kediye baba ve oğlu sahip çıktı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı kediye baba ve oğlu sahip çıktı

7 saat önce

Siirt kent merkezinde, otomobilin çarptığı sokak kedisine bir vatandaş oğluyla beraber sahip çıktı.

Otomobilin çarptığı kediye baba ve oğlu sahip çıktı, System.String[]

Siirt kent merkezinde, otomobilin çarptığı sokak kedisine bir vatandaş oğluyla beraber sahip çıktı. İlk müdahalesi veteriner hekim tarafından hastanenin acil ünitesinde yapılan kedi, tedavisi tamamlanınca Siirt Belediyesinin barınağına götürülecek.


Siirt kent merkezi Yeni Mahallede bir otomobilin çarpıp kaderine terk ettiği sokak kedisine baba ve oğlu sahip çıktı. Otomobilin çarptığı kediyi kutunun içine koyarak Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Hayvan Hastanesi'ne getirerek veteriner hekimlerine teslim etti. Tedavisine başlanan kedi için seferber olan veteriner hekimler, kedinin acısını dindirip yaralarını sarmaya başladı. Kedi tamamlanan tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacak. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:55 Kaynak: İHA
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