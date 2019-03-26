Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

2 saat önce

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Akşemsettin Mahallesi SSK Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan 24 yaşındaki Ömer Oğur'a sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Oğur, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Oğur'un cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:29 Kaynak: AA

Eyyübiye, Şanlıurfa, Güncel
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