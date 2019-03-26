Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti
2 saat önce
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa
'da otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye
ilçesi Akşemsettin
Mahallesi SSK Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan 24 yaşındaki Ömer Oğur'a sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı.
Ağır yaralanan Oğur, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi
'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Oğur'un cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu
morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:29 Kaynak: AA
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