Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:42 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yukarısevindikli Mahallesi'nde T.K idaresindeki plakası belirlenmeyen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Rüstem Akgün'e (83) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Rüstem Akgün'ün cenazesi Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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