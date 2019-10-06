Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yukarısevindikli Mahallesi'nde T.K idaresindeki plakası belirlenmeyen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Rüstem Akgün'e (83) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Rüstem Akgün'ün cenazesi Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Muratlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Engelli aracına çarpıp yaşlı adamın ölümüne neden oldu
Afyonkarahisar'daki kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı! Halk yetişmese facia olacaktı Düzce'de otomobil viyadükten düştü: 2 ölü, 2 yaralı Artan kazalar sonrası İBB'den açıklama: Metrobüslere erken uyarı sistemi geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 14:48:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]