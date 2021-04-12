Kırklareli'nde otomobilin çarptığı kişi köprüden aşağı düştü - Son Dakika

Alınan bilgiye göre; Lüleburgaz ilçesi Dere Mahallesi'nde bulunan köprü üzerinde yaya olarak yürüyen Naci Temel'e (53) bir otomobil çarptı. Çarpma sonucu dengesini kaybeden Temel, köprüden 5 metre aşağı düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Temel, Lüleburgaz Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

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