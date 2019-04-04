Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Kişi Öldü

Otomobilin Çarptığı Kişi Öldü

1 saat önce

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, iddiaya göre yolun karşısına geçmek için üst geçidi kullanmayan Doruk İpek (25), otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Otomobilin Çarptığı Kişi Öldü, System.String[]
ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, iddiaya göre yolun karşısına geçmek için üst geçidi kullanmayan Doruk İpek (25), otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.15 sıralarında Bahçekapı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvardaki alışveriş merkezinin önünden yolun karşısına geçmeye çalışan Doruk İpek'e, Ulus yönüne ilerleyen Ahmet Hakan Ç. (19) yönetimindeki 06 BFZ 290 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan İpek, yerde hareketsiz kalırken, otomobil ise 100 metre ileride durabildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İpek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sonrası bulvarın Ulus yönündeki 2 şerit trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, trafiği yavaşlatmak için yol üzerinde işaretleme yaptı. Sürücü Ahmet Hakan Ç. gözaltına alınırken, Doruk İpek'in cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:09 Kaynak: DHA

Fatih Sultan, Etimesgut, Ankara, Güncel
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