Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Kişi Yaralandı

Otomobilin Çarptığı Kişi Yaralandı

3 saat önce

Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Otomobilin Çarptığı Kişi Yaralandı, System.String[]
Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayşe Ecem Tekin idaresindeki 02 BB 400 plakalı otomobil, Mimar Sinan Mahallesi 1. Çevre Yolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Gazi Akgül'e çarptı.

Akgül, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:29 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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