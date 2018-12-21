Otomobilin Çarptığı Kişi Yaralandı
3 saat önce
Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Adıyaman
'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ayşe Ecem Tekin idaresindeki 02 BB 400 plakalı otomobil, Mimar Sinan
Mahallesi 1. Çevre Yolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Gazi Akgül'e çarptı.
Akgül, 112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:29 Kaynak: AA
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