Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Kişi Yaralandı

Otomobilin Çarptığı Kişi Yaralandı

1 saat önce

Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAB 027 plakalı otomobil, Sakarya Caddesi Emniyet Müdürlüğü önünde yolun karşısına geçen Abdulhakim Yücel'e çarptı.

Yaralanan Yücel, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:43 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Adıyaman, Güncel
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