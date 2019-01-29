Otomobilin Çarptığı Kişi Yaralandı
1 saat önce
Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Adıyaman
'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAB 027 plakalı otomobil, Sakarya
Caddesi Emniyet Müdürlüğü
önünde yolun karşısına geçen Abdulhakim Yücel'e çarptı.
Yaralanan Yücel, 112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:43 Kaynak: AA
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