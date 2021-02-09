Otomobilin çarptığı kızıl tilki ile zehirlenen şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı kızıl tilki ile zehirlenen şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

09.02.2021 19:07

- Otomobilin çarptığı kızıl tilki ile zehirlenen şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı Eskişehir kent merkezinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan kızıl tilki ile zehirlenen şahin, Afyon Kocatepe Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından tedavilerinin...

- Otomobilin çarptığı kızıl tilki ile zehirlenen şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

AFYONKARAHİSAR - Eskişehir kent merkezinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan kızıl tilki ile zehirlenen şahin, Afyon Kocatepe Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakıldı.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdür Vekili Abdülkadir Sevinç birlikte tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayan bayağı şahin ve kızıl tilkiyi Afyonkarahisar - Eskişehir il sınırında doğaya saldı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve 10 günlük tedavinin ardından tekrar doğal ortamına kavuşan tilki bir süre görevlilerden ayrılıp ayrılmama noktasında tereddüt yaşadığı gözlendi.

Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, doğaya bırakılan tilkinin 10 günlük tedavinin ardından doğaya bırakıldığını belirterek, "Bundan 10 gün önce Eskişehir'de araç çarpması sonucunda bulunan tilki Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir Hayvanat Bahçesine götürülmüş. Bir hafta orada tedavi altına alınmış daha sonra yer sorunu olduğundan dolayı rehabilitasyon sürecini bizde geçirmesine karar verdik ve bize geldi hayvan. Bizde de 4 gündür rehabilite ediyorduk gerekli tedavileri tamamlanmıştı. Ardık doğaya dönmeye hazır hale gelmişti ve kaçmaya çalışıyordu. Biz de artık yeniden doğasına kavuşturduk. Yolu açık olsun, nesli bol olsun. Kendisi genç bir dişi. Tilkiler Ocak ve Mart ayları arasında çiftleşme dönemine giriyorlar sanırım bu iyi bir salım zamanı oldu onun adına" dedi.

İki aydır tedavi gören şahini de doğaya saldıklarını kaydeden Kandır, "Aralık ayının son haftasında Afyonkarahisar Tınastepe beldesi tarafından bulunan bir dişi şahin bize getirildi. Hayvanın genel durum bozukluğu vardı. Zehirlenme şüphesi de vardı. Gereken tedavileri geçekleştirdik ve sağlığına kavuşturduk. Bugün itibariyle oda yeniden doğasına kavuştu" diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdür Vekili Abdülkadir Sevinç ise yaralı ya da hasta halde bulunan hayvanların kendilerine ulaştırılması noktasında vatandaşların hassas davranması gerektiğini kaydetti. Sevinç, "Biz Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak yaban hayatın desteklenmesi anlamında Rehabilitasyon ve tedavi sürecinde üniversitemizin Akören birimine sonsuz teşekkür ediyoruz. Doğada sahipsiz bir şekilde avcılar tarafından veya vatandaşlarca bize ulaştırılan süratle ilgili birime getirip o aşamadan sonra görev onlarda. Yine doğaya bırakılan hayvanları doğru bölgeye bırakılması noktasından biz katkı sağlıyoruz. Vatandaşların çok kısa sürede bize hayvanları ulaştırmaları konusunda ben hassas davranmalarını istiyoruz" dedi.

Otomobilin çarptığı kızıl tilki ile zehirlenen şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
Otomobilin çarptığı kızıl tilki ile zehirlenen şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
Otomobilin çarptığı kızıl tilki ile zehirlenen şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
Otomobilin çarptığı kızıl tilki ile zehirlenen şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, Rehabilitasyon, Eskişehir, Afyon, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Otomobilin çarptığı kızıl tilki ile zehirlenen şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı - Son Dakika


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