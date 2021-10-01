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Otomobilin çarptığı Kızıl tilki tedavi altına alındı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı Kızıl tilki tedavi altına alındı

01.10.2021 00:43

Otomobilin çarptığı Kızıl tilki tedavi altına alındı Sivas'ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve omurgasında kırıklar oluşan kızıl tilki tedavi altına alındı Sivas'ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve omurgasında kırıklar oluşan tilki tedavi altına alındı.

Otomobilin çarptığı Kızıl tilki tedavi altına alındı

Sivas'ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve omurgasında kırıklar oluşan kızıl tilki tedavi altına alındı

SİVAS - Sivas'ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve omurgasında kırıklar oluşan tilki tedavi altına alındı.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde şehre inen bir Kızıl Tilki'ye otomobil çarptı. Genellikle ormanlarda ve kırlarda yaşayan tilki otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Kızıl tilki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce koruma altına alındı. Tilki, gerekli bakım ve tedavisi yaptırılmak üzere Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. Burada Veteriner Hekim tarafından yapılan radyografik muayenesinde bel omurunda kırık olduğu anlaşıldı. Sinir hasarı olması nedeniyle idrar ve dışkı boşaltımında sıkıntı yaşayan Kızıl tilki tedaviye olumlu cevap verdiğinde yeniden doğaya salınacak.

Otomobilin çarptığı Kızıl tilki tedavi altına alındı
Otomobilin çarptığı Kızıl tilki tedavi altına alındı
Otomobilin çarptığı Kızıl tilki tedavi altına alındı
Otomobilin çarptığı Kızıl tilki tedavi altına alındı

Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı Kızıl tilki tedavi altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı Kızıl tilki tedavi altına alındı - Son Dakika
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