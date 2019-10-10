Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı köpek ambulansla nakledildi
Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı köpek ambulansla nakledildi

Otomobilin çarptığı köpek ambulansla nakledildi

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı yaralı köpek, hayvan ambulansı "petbulance" ile bakımevine nakledildi.

Otomobilin çarptığı köpek ambulansla nakledildi, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı yaralı köpek, hayvan ambulansı "petbulance" ile bakımevine nakledildi.

Bodrum-Yalıkavak kara yolunda, bir köpeğe aracın çarptığı ihbarını alan Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirtilen bölgeye hareket etti.

Petbulance aracı ile kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaralı köpeğin ilk müdahalesini yaptıktan sonra, Turgutreis Hayvan Bakımevine nakletti.

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, yaptığı açıklamada, Petbulance hizmetinde emeği geçen belediye yetkililerine teşekkür etti.

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:20 Kaynak: AA
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