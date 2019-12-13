Otomobilin çarptığı köpek barınakta ameliyat edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı köpek barınakta ameliyat edildi - Son Dakika

Otomobilin çarptığı köpek barınakta ameliyat edildi

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl İlçesinde bir otomobil çarpması sonucu ayakları kırılan köpek İnegöl Belediyesine ait hayvan barınağında ameliyat edildi.

Otomobilin çarptığı köpek barınakta ameliyat edildi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl İlçesinde bir otomobil çarpması sonucu ayakları kırılan köpek İnegöl Belediyesine ait hayvan barınağında ameliyat edildi.


Otomobilin çarpması sonucu 2 ayağı kırılan köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde yapılan operasyon ile sağlığına kavuşturuldu. İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakim ve Tedavi Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, otomobilin çarpması sonucu iki ayağı kırılan köpek, Sahipsiz Hayvanlar Bakim ve Tedavi Merkezi ekiplerince tedavisi yapılmak üzere merkeze getirildi. Merkezde tedavisi gerçekleştirilen köpeğin kırıkları tespit edilirken, ameliyat gerekliliği nedeni ile bıçak altın yatırıldı. Yapılan başarılı operasyonun ardından iki ayağı kırılan köpek sağlığına kavuşturuldu. Tedavi sürecinin devam edeceği öğrenilirken, operasyonun ardından yaralı köpek gözetim altında tutulacağı belirtildi. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı
Bin yıllık İncil'i satarken yakalandılar Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç: Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır

Son Dakika Haberleri
01:32 KKTC hükümeti Türkiye'nin İHA'lar için Geçitkale'yi kullanmasına onay verdi - Son Dakika Haber
01:28 Tokat'ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haber
01:27 Sahte belgelerle dolandırdıkları firmaların mallarını satarken yakalandılar - Son Dakika Haber
01:24 Adana kent genelinde asayiş uygulaması: 42 suçlu yakalandı - Son Dakika Haber
01:21 Babası tarafından vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
00:35 Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırı düzenledi - Son Dakika Haber
23:32 Abdullah Gül Şehir Üniversitesi'yle ilgili sessizliğini bozdu: Tayyip Bey'i aradım, "hukuk içinde bir çözüm üretilebilir" dedim - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 01:43:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobilin çarptığı köpek barınakta ameliyat edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]