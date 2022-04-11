BURSA-OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KÖPEK ÖLDÜ, SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika
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BURSA-OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KÖPEK ÖLDÜ, SÜRÜCÜ YARALANDI

11.04.2022 03:51

Bursa'da aniden yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil şarampole devrilerek takla attı.

Bursa'da aniden yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil şarampole devrilerek takla attı. Kazada köpek öldü, sürücü ise yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bursa- Ankara Karayolu, İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan İbrahim Asılkan (27) yönetimindeki 16 KBD 05 plakalı otomobil, yola aniden çıkan köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Asılkan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrilerek, takla attı. Kazada köpek öldü, sürücü İbrahim Asılkan ise yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İbrahim Asılkan İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Tedavi altına alınan Asılkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

BURSA-OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KÖPEK ÖLDÜ, SÜRÜCÜ YARALANDI
BURSA-OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KÖPEK ÖLDÜ, SÜRÜCÜ YARALANDI
BURSA-OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KÖPEK ÖLDÜ, SÜRÜCÜ YARALANDI
BURSA-OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KÖPEK ÖLDÜ, SÜRÜCÜ YARALANDI
BURSA-OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KÖPEK ÖLDÜ, SÜRÜCÜ YARALANDI
BURSA-OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KÖPEK ÖLDÜ, SÜRÜCÜ YARALANDI
BURSA-OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KÖPEK ÖLDÜ, SÜRÜCÜ YARALANDI
BURSA-OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KÖPEK ÖLDÜ, SÜRÜCÜ YARALANDI
BURSA-OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KÖPEK ÖLDÜ, SÜRÜCÜ YARALANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA-OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KÖPEK ÖLDÜ, SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BURSA-OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KÖPEK ÖLDÜ, SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika
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