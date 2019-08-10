Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı köpek yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobilin çarptığı köpek yaralandı

28 dakika önce

Adana'da otomobilin çarptığı köpek yaralandı.

Otomobilin çarptığı köpek yaralandı, System.String[]
Adana'da otomobilin çarptığı köpek yaralandı.
Alınan bilgiye göre sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolu üzerinde aniden yola çıkan köpeğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle çeşitli yerlerinden yaralanan köpeği gören vatandaşlar polise haber verdi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan köpek, tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.
Yüreğir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motosikletli iki kişi, bir kadın ve çocuğu adım adım takip edip kapkaç yaptı
Pitbull besleyene 7 bin 802 lira ceza 1 buçuk tonluk 'Dadaş boğa' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor Ekrem İmamoğlu, gizli olduğu söylenen Selçuk Bayraktar ziyaretinin detaylarını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 10:24:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı köpek yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]