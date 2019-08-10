Otomobilin çarptığı köpek yaralandı
28 dakika önce
Adana'da otomobilin çarptığı köpek yaralandı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:56 Kaynak: AA
'da otomobilin çarptığı köpek yaralandı.
Alınan bilgiye göre sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil merkez Yüreğir
ilçesi Kozan
yolu üzerinde aniden yola çıkan köpeğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle çeşitli yerlerinden yaralanan köpeği gören vatandaşlar polise haber verdi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan köpek, tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.
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