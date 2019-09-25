Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti
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Otomobilin çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti

19 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Kaza, ilçe merkezine 14 kilometre mesafede bulunan Altınay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan Abdullah B. idaresindeki 81 GC 906 plakalı otomobil sürücüsü 3 yaşındaki Buse Çal'a çarptı. Ağır yaralanan küçük çocuk Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan otomobil ise jandarma ekiplerince yakalanarak sürücü gözaltına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:24 Kaynak: İHA
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