Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı küçük kız taburcu oldu
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Otomobilin çarptığı küçük kız taburcu oldu

22 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesiyle birlikte karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kız çocuğu taburcu oldu.

Otomobilin çarptığı küçük kız taburcu oldu, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesiyle birlikte karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kız çocuğu taburcu oldu.


Kaza Alanyurt yolunda meydana geldi. Ali K. idaresindeki 16 KKJ 16 plakalı otomobil, annesinin elini bırakarak aniden yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Yazbahar Z'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen küçük kız çocuğu yaralandı. Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kız çocuğu, bir gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaza anı saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan sürücü ise ifadesinin ardından serbest kaldı. - BURSA

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:08 Kaynak: İHA
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