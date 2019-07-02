Otomobilin çarptığı küçük kız yaralandı
1 saat önce
Denizli'de meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki kız çocuğu, otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:31 Kaynak: İHA
'de meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki kız çocuğu, otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Pamukkale
ilçesi Topraklık Mahallesi Halk Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan R.G.'ye (10) Sümeyye Y. idaresindeki 15 LF 077 plakalı otomobil çarptı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve 112 Acil servis ambulansı sevk edildi. R.G., olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ
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