Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı küçük kız yaralandı
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Otomobilin çarptığı küçük kız yaralandı

1 saat önce

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki kız çocuğu, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Otomobilin çarptığı küçük kız yaralandı, System.String[]
Denizli'de meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki kız çocuğu, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi Halk Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan R.G.'ye (10) Sümeyye Y. idaresindeki 15 LF 077 plakalı otomobil çarptı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve 112 Acil servis ambulansı sevk edildi. R.G., olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:31 Kaynak: İHA
Denizli, 3. Sayfa
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