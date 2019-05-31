ŞANLIURFA'nın Siverek
ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı lise öğrencisi, ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Selimpınar Mahallesi'nde Siverek- Diyarbakır
karayolunun 2'inci kilometresinde meydana geldi. Abdülaziz
Doğan yönetimindeki 06 AZD 14 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 16-17 yaşlarındaki lise öğrencisine çarptı. İsmi henüz belirlenemeyen erkek öğrenci, ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan genç, tedaviye alındı. Jandarma
, kazanın ardından otomobil sürücüsünü ifadesini almak üzere gözaltına aldı.
- Şanlıurfa