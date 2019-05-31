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Otomobilin çarptığı lise öğrencisi ağır yaralandı

31 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı lise öğrencisi, ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı lise öğrencisi ağır yaralandı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı lise öğrencisi, ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Selimpınar Mahallesi'nde Siverek- Diyarbakır karayolunun 2'inci kilometresinde meydana geldi.  Abdülaziz Doğan yönetimindeki 06 AZD 14 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 16-17 yaşlarındaki lise öğrencisine çarptı. İsmi henüz belirlenemeyen erkek öğrenci, ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, tedaviye alındı.
Jandarma, kazanın ardından otomobil sürücüsünü ifadesini almak üzere gözaltına aldı.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:29 Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Siverek, Güncel
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