Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Liseli Yaralıya Islanmasın Diye Şemsiye Tuttular

Otomobilin Çarptığı Liseli Yaralıya Islanmasın Diye Şemsiye Tuttular

1 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde öğrenci servisinden inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Rahime Efe'ye (18), otomobil çarptı.

Otomobilin Çarptığı Liseli Yaralıya Islanmasın Diye Şemsiye Tuttular, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde öğrenci servisinden inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Rahime Efe'ye (18), otomobil çarptı. Yağmur altında yerde yatarak ambulans bekleyen Efe'ye, ıslanmasın diye çevredekiler şemsiye tuttu.  

Kaza, saat 17.00 sıralarında Edremit'in Yılmaz Akpınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Okul servisinden inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Rahime Efe'ye, Yicel Y. yönetimindeki 10 RP 957 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle düşen Efe'nin çevredekiler ve okul arkadaşları yanına giderken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kaza sırasında yağmur yağması nedeniyle çevredekiler Efe'nin ıslanmaması için sağlık ekipleri gelene kadar şemsiye tuttu.  Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Efe ilk müdahalesinin ardından Edremit Devet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Rahime Efe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından sürücü Yücel Y. ise gözaltına alındı.  Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:25 Kaynak: DHA
Balıkesir, Edremit, EFE, Güncel
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