Otomobilin çarptığı manda telef oldu
37 dakika önce
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin çarptığı manda telef oldu.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:35 Kaynak: İHA
'ın Şarkışla
ilçesinde otomobilin çarptığı manda telef oldu.
Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Sivas karayolu Şarkışla geçişinde meydana geldi. Saat 02: 00 sularında meydana gelen olayda M.K. yönetimindeki 58 ES 558 plakalı otomobil yolda başı boş gezen mandaya çarptı. Manda telef olurken araçta hasar meydana geldi. - SİVAS
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