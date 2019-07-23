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Otomobilin çarptığı manda telef oldu

37 dakika önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin çarptığı manda telef oldu.

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin çarptığı manda telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Sivas karayolu Şarkışla geçişinde meydana geldi. Saat 02: 00 sularında meydana gelen olayda M.K. yönetimindeki 58 ES 558 plakalı otomobil yolda başı boş gezen mandaya çarptı. Manda telef olurken araçta hasar meydana geldi. - SİVAS
Şarkışla, Kayseri, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:35 Kaynak: İHA
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