Otomobilin çarptığı mobilya işçisi öldü - Son Dakika

KAYSERİ'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı mobilya işçisi Ersoy Çimen (44), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana geldi. İşe gitmek için evinden çıkan mobilya işçisi Ersoy Çimen'e, yolun karşısına geçmeye çalışırken Yasin T. yönetimindeki 34 RV 2031 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Çimen, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ersoy Çimen doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası otomobilin sürücüsü Yasin T. gözaltına alındı.