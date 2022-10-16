Muğla'nın Fethiye ilçesinde, T.Ç. idaresindeki otomobil, Sadi Pekin Caddesi Kavşağı'nda M.Y'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki kurye bir evin bahçesine düştü. Otomobil de seyir halindeki başka bir araca çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan T.Ç. ve M.Y'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsünün havaya fırlaması ve otomobilin karşıdan gelen araçla çarpışması yer alıyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Muğla'da otomobille çarpışan motosikletli kuryenin havaya uçtuğu kaza saniye saniye kaydedildi - Son Dakika