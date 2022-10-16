Muğla'da otomobille çarpışan motosikletli kuryenin havaya uçtuğu kaza saniye saniye kaydedildi - Son Dakika
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Muğla'da otomobille çarpışan motosikletli kuryenin havaya uçtuğu kaza saniye saniye kaydedildi

16.10.2022 20:24

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kuryenin kullandığı motosiklet seyir halinde otomobile çarptı. Kameraya saniye saniye kaydedilen olayda kurye, çarpışmanın etkisiyle bir evin bahçesine düştü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, T.Ç. idaresindeki otomobil, Sadi Pekin Caddesi Kavşağı'nda M.Y'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

KURYE BİR EVİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki kurye bir evin bahçesine düştü. Otomobil de seyir halindeki başka bir araca çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobille çarpışan motosikletli kuryenin havaya uçtuğu kaza anbean kaydedildi

İKİSİNİN DE SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada yaralanan ve ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan T.Ç. ve M.Y'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsünün havaya fırlaması ve otomobilin karşıdan gelen araçla çarpışması yer alıyor.

YORUMLAR
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Otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce havaya savruldu, o anlar kameraya böyle yansıdı Otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce havaya savruldu, o anlar kameraya böyle yansıdı Son dakika gündem: Muğla'da otomobille motosikletin çarpışması kameraya yansıdı Son dakika gündem: Muğla'da otomobille motosikletin çarpışması kameraya yansıdı
Kaynak: AA

Fethiye, Pekin, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da otomobille çarpışan motosikletli kuryenin havaya uçtuğu kaza saniye saniye kaydedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da otomobille çarpışan motosikletli kuryenin havaya uçtuğu kaza saniye saniye kaydedildi - Son Dakika
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