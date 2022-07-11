Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

11.07.2022 23:47
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücü hayatını kaybetti.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adil Karaağaçlı (42) idaresindeki 26 BH 718 plakalı motosiklet ile A.K.'nin kullandığı 34 JKK 63 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Yalvaç Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan M.İ. ile D.K. ise Yalvaç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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